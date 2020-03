Acidente com vários veículos faz 32 mortos na Síria

Pelo menos 32 pessoas morreram no sábado, na Síria, devido a um acidente rodoviário em cadeia, que incluiu um camião-cisterna e dois autocarros, numa estrada que liga a capital Damasco à província de Homs, no noroeste do país.

De acordo com a Agência de Notícias Árabe Síria (SANA, na sigla inglesa), citada pela agência France-Presse, o camião-cisterna, cujos travões falharam, embateu em 15 veículos, incluindo dois autocarros que transportavam passageiros iraquianos.

A informação foi confirmada pelo ministro do Interior sírio, Mohammad Khaled al-Rahmoun, durante uma visita ao local do acidente, que acrescentou que, além das 32 pessoas que morreram, há 77 feridos.

Entre as vítimas do acidente haverá peregrinos do Iraque que estariam de visita a alguns locais de culto na Síria, muito populares entre os xiitas.