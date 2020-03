Os youtubers Arcanjo e Apolo Silva, mais conhecidos por Irmãos Silva, aproveitaram a sua influência nas redes sociais para pedirem aos seus seguidores e a todas as pessoas que cumpram com as regras neste período de isolamento social. Isto com o objectivo de evitar a propagação do novo coronavírus.

Veja o vídeo, que já conta com quase 2 mil visualizações.