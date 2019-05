Youtuber brasileira Marcela Tavares quer ver Dolores Aveiro no ‘show’ que vem dar à Madeira

É já amanhã, 31 de Maio, que começa ‘I Festival da Poncha’, na Zona Velha.

Trata-se de um evento, organizado pelo Grupo Café do Teatro com apoio da Câmara Municipal do Funchal, que se realiza, durante dois dias, para dinamizar a restauração e os bares locais.

Os artistas convidados vêm directamente do Brasil: O famoso cantor Gabriel Valim, do êxito ‘Piradinha’ (dia 31 de Maio), e a Youtuber Marcela Tavares (dia 1 de Junho), que é seguida por 5,8 milhões de utilizadores.

E Marcela Tavares fez um vídeo para sugerir que todos vão ver o seu espectáculo de humor no Funchal, deixando ainda um pedido. A artista que é fã de Dolores Aveiro, diz que “adora as suas postagens” no Instagram, por isso, diz que gostava mesmo que a mãe de Ronaldo fosse ao Festival da Poncha ver o seu ‘show’.

A animação estará a cargo do DJ Nélio Fabrício até às 2 horas em ambos os dias.

O evento é de acesso livre e começa às 22 horas.