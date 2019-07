Vídeo subaquático ilustra trabalhos de limpeza para beneficiação do emissário submarino - ETAR do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal revela que deu início à beneficiação do emissário submarino que recebe todas as águas residuais do concelho, após serem tratadas na ETAR do Funchal.

Diz a autarquia liderada por Miguel Silva Gouveia que esta é uma “intervenção que vai garantir uma melhor capacidade de resposta às solicitações das redes municipais de saneamento básico, numa aposta determinante para salvaguardar a sustentabilidade ambiental e o futuro do Funchal”.

Aqui ficam imagens exclusivas dos primeiros trabalhos subaquáticos de limpeza e desobstrução feitos por mergulhadores especializados.