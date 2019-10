Vídeo revela despejo ilegal de terras em encosta da Ribeira de Santo António

A suspensão imediata do depósito de terras e obrigação da sua retirada é a primeira consequência do vazadouro clandestino que, no final da última semana, estava em curso na encosta adjacente à cabeceira sul do Complexo Desportivo do Andorinha, em Santo António.

Este é o desfecho de uma acção de despejo de terras na encosta sobranceira à linha de água da Ribeira de Santo António, na sequência da mais uma reportagem do DIÁRIO no âmbito da rubrica '12 Meses, 12 Causas'.