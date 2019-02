Um golo de Leandro Barrera, aos 71 minutos, foi suficiente para ditar a vitória (0-1) do Marítimo frente ao Belenenses SAD, esta tarde, no Estádio do Bonfim, em jogo a contar para a 22.ª jornada da I Liga. Com este triunfo, os verde-rubros dão por terminado um jejum de golos que perdurava desde a última vitória alcançada nos Açores, ante o Santa Clara, a 19 de Janeiro.