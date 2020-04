Vídeo mostra Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 no Dr. Hospital Nélio Mendonça

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) divulgou hoje um vídeo que dá a conhecer a Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 no Dr. Hospital Nélio Mendonça, criada na anterior unidade de cirurgia de ambulatório, para receber doentes com infecção provocada por coronavírus.

Foi para esta unidade que, ontem (dia 4 de Abril), foi transferido o primeiro paciente internado no Hospital do Central do Funchal que necessitou de ventilador.

O doente em causa já se encontrava internado há alguns dias na unidade preparada para receber infectados com o novo coronavírus (Medicina Nuclear), tendo o seu estado de saúde agravado-se na noite passada, o que terá obrigado a suporte respiratório e, consequentemente, à transferência para a nova unidade.

De referir ainda que a Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 conta com 15 camas.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), a Madeira tem mais um caso, subindo assim nas contas nacionais para 52 o número de infectados. As contas regionais somam 45.