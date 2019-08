Vídeo mostra queda de avião da Força Aérea Espanhola que vitimou piloto

Um avião C-101, da Força Aérea Espanhola, caiu esta manhã (9h38) no Mar Mediterrâneo, mais especificamente na região de Múrcia. De acordo com informações recolhidas pelo jornal El País, havia apenas um tripulante no interior da aeronave, que saltou a tempo antes do embate, mas que ainda assim veio a falecer, confirmou àquele periódico o Ministério da Defesa espanhol. O corpo do piloto ainda não foi encontrado pelas equipas de busca.