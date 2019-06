Vídeo mostra actuação do grupo madeirense ‘Fado das Quinas’, em Jersey

O grupo ‘Fado das Quinas’, encabeçado pela fadista Sofia Ferreira, actuou no salão nobre da Câmara de St. Helier pela ocasião das comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas.

Este evento contou com a presença do Mayor de St. Helier, Simon Crowcrof, sendo organizador o madeirense, João Carlos Nunes, actual presidente do comitê da germinação entre as cidades do Funchal e de St. Helier.

O grupo de fados directamente da Madeira para as comemorações. Esta foi a primeira vez, que um grupo português actuou no salão nobre da cidade da ilha do Canal.