Vídeo ilustra sucesso da segunda edição da ‘Lampreia à Bordalesa’

O evento gastronómico promovido pelo DIÁRIO decorreu este sábado, 6 de Abril, na Escola Hoteleira. A iguaria foi uma vez mais confeccionada por Manuel Pinheiro, proprietário do reputado restaurante ‘O Gaveto’, em Matosinhos. A iniciativa, que teve cheia, contou com caras conhecidas como o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, o presidente da autarquia da Calheta, Carlos Teles, entre outros.