Vídeo faz balanço do Programa Amianto Zero da Câmara Municipal do Funchal

Esta sexta-feira, dia 14, pelas 11 horas, há a inauguração de 28 novos fogos no Complexo Habitacional dos Viveiros, em São Pedro, que foram construídos pela Câmara Municipal do Funchal, ao abrigo do Programa Amianto Zero. O executivo Municipal estará presente na iniciativa, durante a qual será exibido este vídeo de balanço do Programa Amianto Zero.