A Câmara Municipal do Funchal (CMF), a Fundação INATEL e o Teatro Bolo do Caco dinamizam esta semana, entre 11 e 13 de Abril, o Festival de Teatro de Rua do Funchal, a mais recente iniciativa cultural da autarquia.

O festival levará, a sete praças e largos da cidade, uma série de projectos regionais e nacionais de teatro, “dinamizando a economia local e afirmando a vitalidade, o talento e o cosmopolitismo do Funchal”, refere a CMF.