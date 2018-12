Vídeo da abertura do II Festival de Coros Escolares da Madeira

Teve início, hoje, pelas 11 horas, o II Festival de Coros Escolares da Região Autónoma da Madeira (RAM), organizado pela Secretaria Regional de Educação e operacionalizado pela Direcção Regional de Educação, através da Direcção e Serviços de Educação Artística e Multimédia.

Subiu, primeiramente, a palco, neste festival, o Coro do Externato Santo Condestável, vindo da Camacha e sob a direcção artística de Márcia Pedras. Confira no vídeo um pouco do espectáculo que estás crianças proporcionaram ao aglomerado de pessoas que se juntaram na praça.

O evento decorrerá entre os dias 10 e 13 de dezembro, na Placa Central da Avenida Arriaga, e ao palco subirão cerca de 500 alunos oriundos de 17 escolas do 1.º ciclo do ensino básico que, sob a orientação de 15 professores de apoio às áreas artísticas, interpretarão canções natalícias percorrendo vários géneros e estilos musicais.

Este festival conta com duas sessões diárias, pelas 11 horas e pelas 17 horas, e é de entrada livre. O programa do evento está disponível na página Web da Direcção Regional de Educação no separador da Educação Artística.