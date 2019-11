Vídeo dá a conhecer novo parque canino no Parque da Ajuda que é um investimento de 7.500 euros

O novo parque canino no Parque da Ajuda representa um investimento autárquico de 7.500 euros. É a prova, destaca Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal, que se pode fazer “boas obras com pouco dinheiro”.

E admitiu concretizar novos espaços noutros pontos da cidade.

Sobre o desactivado parque infantil da Ajuda, anunciou a construção, também no Parque de Santa Catarina, de um novo espaço para o primeiro trimestre de 2020.