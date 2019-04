Por volta das 10h10 e durante 5 minutos, as fortes chuvas que se fizeram sentir na Ilha Dourada foram captadas pelo nosso correspondente no Porto Santo, concretamente no Aeroporto local.

As chuvas ameaçam causar constragimentos ao trânsito nas ruas do centro de Vila Baleira.

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já colocou todo o Arquipélago da Madeira sob aviso laranja devido à precipitação. No Porto Santo foi registado o nível de precipitação mais elevado (28,8 mm/1h).