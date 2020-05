Nos últimos dias o DIÁRIO recebeu queixas de má gestão no cemitério do Campanário. Os protestos incidem sobre vestígios de ossadas e restos de urnas. Registos que podem ser vistos através vídeo contrariados tanto pelo vereador com o pelouro como pelo próprio presidente da Junta de Freguesia que desconheciam a insatisfação.

