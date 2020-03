Veja o ‘videoclip’ da música original do artista madeirense Fernando Tente

Fernando Tente, cantor e músico da ‘nossa praça’, lançou o tema original ‘É Agora’.

O ‘videoclip’ já conta com mais de 2 mil visualizações no Youtube.

“Uma semana depois de ter estreado o meu ‘videoclip’ - e quase outros tantos dias em casa - ultrapassadas as 2000 visualizações no Youtube - quero agradecer a todos os que gostaram e partilharam a minha canção e aos que também, como eu, em casa permanecem, na certeza de que ficando agora, em segurança, ainda que sós, este sacrifício nos permita, o mais rápido possível, voltarmo-nos a encontrar pessoalmente, abraçar-nos e recuperar o rumo certo das nossas vidas”, escreveu na rede social Facebook.

Recorde-se que Fernando Tente, também conhecido por Fernando Almeida, está envolvido em vários projectos musicais da Madeira.

Agora, começou mais uma aventura no mercado da música portuguesa, com canções originais, com o tema ‘É Agora’.

“Dezenas de projectos, centenas de espectáculos, milhares de horas a fazer e a transpirar música depois, eis que surge um novo fôlego, uma nova vida. Sob outra identidade, renasce das cinzas”, diz o artista.

A música está disponível para download.

As pessoas que se identificam com este género musical, podem seguir a carreira do artistas nas redes sociais Facebook e Instagram.

Ficha técnica da música e ‘videoclip’ ‘É Agora’:

Música e letra: Fernando Almeida

Produção, arranjo, coros: Ménito ‘Hitmaker’ Ramos

Guitarras: Gabriel da Silva

Gravado, misturado e masterizado no M.R. Studios por Ménito Ramos

‘Videoclip’: NR85 Films