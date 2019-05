Veja o vídeo partilhado por um casal vlogger que ficou deslumbrado com as paisagens de “tirar o fôlego” da Madeira

Jmayel e Sacha são um casal inglês que vive há dois anos em Portugal, nomeadamente, no Porto.

Este jovem casal tem um canal vlog no youtube, intitulado: ‘Eight Miles from Home’, onde partilha para toda a família e demais seguidores a vida como um casal ‘vegan’ que vive fora do seu país e que ‘ama’ viajar.

Na passagem pela Madeira, o casal mostra-se deslumbrando pelas paisagens de “tirar fôlego” da ilha. Onde referem mesmo que já tinha visto muitas fotos da Região, mas que ao vivo é “difícil de acreditar que este lugar se encontra na Europa”.