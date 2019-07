Veja o vídeo dos bombeiros a combater o incêndio num prédio no centro do Funchal

Vídeo captado por Duarte Pontes no local (e partilhado no seu canal de Youtube ‘duartepc’) mostra a chegada e intervenção dos bombeiros em prédio em chamas no centro do Funchal.

O incêndio, entretanto extinto, deflagrou esta manhã numa unidade hoteleira na Rua da Queimada de Baixo, O alerta foi dado pelas 8h20, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses encaminhado para o local duas viaturas e sete homens e o Corpo de Bombeiros Sapadores quatro carros e 12 efectivos.

As primeiras informações dão conta de que as chamas terão surgido no último andar, na zona das caldeiras e que poderá ter origem num curto-circuito.