Veja o vídeo do primeiro ‘single’ do novo projecto musical Colchetes D’alfaiate

O novo projecto musical ‘Colchetes D’alfaiate’ lançou hoje o seu primeiro ‘single’ original, intitulado ‘O Diabo Leva-te’. Depois desta música, a banda prepara-se para lançar um novo trabalho em Janeiro, intitulado ‘a Jóia da Coroa’.

Do grupo fazem parte músicos conhecidos da nossa praça, como Denis Rodrigues, Cláudio Aguiar, Vítor Abreu, Duarte Salgado e Juan Freitas, que se irão apresentar pela primeira vez ao público, no próximo dia 27 de Dezembro, a partir das 19h30, na Praça do Povo.

Do seu repertório musical fazem parte originais, mas também ‘covers’.

Os ‘Colchetes D’alfaiate’ são um grupo, nascido na Madeira, sem género específico, identificando-se como um grupo ‘sui generis’ transversal a vários estilos musicais, também influenciados pelos gostos dos membros.