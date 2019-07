Veja o vídeo do primeiro dia do Summer Opening, no Parque de Santa Catarina

O primeiro dia do festival Summer Opening 2019 levou ontem muitas pessoas até ao Parque de Santa Catarinam, conforme é visível no vídeo publicado nas redes sociais do evento.

Ao palco subiram Blaya, David Fonseca, DroPe, Ordek, Papillon, Pedro França e ProfJam.

O segundo dia do festival, que se realiza este sábado, dia 20 de Julho, apresenta os seguintes concertos: Men on the Couch (18h45); Plutonio (19h55); Dillaz (21h20); Expensive Soul (22h50); e Wet Bed Gang (00h30).

Já amanhã, dia 21 de Julho, realiza-se o terceiro e último dia de festival, que apresenta os concertos de Mano a Mano e dos Resistência.

Recorde-se que a organização do Summer Opening reavaliou toda a logística e reforçou todos os serviços, tornando possível o aumento de lotação de 500 bilhetes para este sábado, 20 de Julho.