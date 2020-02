Chama-se ‘Acontecer e é o segundo ‘single’ do EP ‘És Tu’ do artista madeirense Pedro Garcia, que foi lançado ontem, no Dia dos Namorados.

Recorde-se que o primeiro tema ‘És Tu’ foi lançado no ano passado, estando o cantor já a trabalhar na terceira e última música que também fará parte deste trabalho.