Veja o vídeo do novo tema do artista madeirense PBrezzy

PBrezzy, nome artístico de Pedro França, escolheu o seu dia de aniversário, assinalado ontem, para lançar um novo ‘single’, intitulado ‘All I Need’, que está disponível no Youtube. Esta música, a primeira da segunda parte do álbum de originais, tem um significado especial para o cantor madeirense, pois foi lançada com o intuito de homenagear duas pessoas importantes na sua vida: o avô e o amigo Paulo Lança que faleceram.

Este ano, o cantor madeirense irá apresentar os restantes temas do CD ‘PBrezzy’, cujo primeiro ‘single’ foi lançado em Março do ano passado.

