Veja o vídeo do corte do bolo de mel gigante no centro do Funchal

A 5.ª edição do Bolo de Mel Gigante, evento promovido pela Junta de Freguesia de São Pedro, pretende dinamizar uma das ruas mais emblemáticas da Região.

O bolo com 61 metros de comprimento, foi confeccionado pela pastelaria Socipamo com o apoio da fábrica do Mel do Ribeiro Seco.

Também foi distribuído vinho Madeira a população presente no corto do bolo, oferecido pelas várias empresas de produção de vinho Madeira: Blandys, Barbeito, Engenhos do Norte, Henriques e Henriques, Justino’s, Oliveiras, IVBAM e H.M.Borges.

Evento conta com animação musical até às 23 horas.