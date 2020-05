Veja o vídeo de Vânia Fernandes na estreia das ‘Visitas Cantadas’

A iniciativa ‘Visitas Cantadas’ estrearam-se hoje, no MUDAS, com a cantora madeirense Vânia Fernandes.

A partir de hoje, o público irá poder ver diariamente on-line, através do canal Youtube ‘Cultura Madeira’, não só os museus, mas também a actuação dos artistas, no total 10, que participaram nesta iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Além de Vânia Fernandes participaram também Marta Rodrigues, Cristina Barbosa, Tiago Sena Silva, Lidiane Duallibi, Vânia Baganho, Diana Duarte, Miguel Pires, Sofia Almeida e Sofia Ferreira.