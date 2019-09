Veja o vídeo de um momento de campanha da Aliança

O DIÁRIO registou em vídeo um momento do 5.º dia de campanha do partido Aliança.

Neste dia dedicado à Saúde, os candidatos da Aliança foram dar sangue ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, seguindo-se uma acção de contacto com a população no Bairro do Hospital, na parte da manhã.

Na parte da tarde, a candidatura visitou o Hospital João d’Almada, onde prestou declarações à comunicação social. Ainda na mesma zona, contactaram com os eleitores no Livramento (momento registado no vídeo).

Ao final do dia, o partido esteve ainda em contactos com a população na freguesia de São Martinho.