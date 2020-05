Veja o vídeo de Marta Rodrigues no ‘John dos Passos’ no âmbito das ‘Visitas Cantadas’

A cantora Marta Rodrigues cantou duas músicas no Centro Cultural John dos Passos, no âmbito da iniciativa ‘Visitas Cantadas’. Um dos temas interpretados foi ‘All about that bass’.

A estreia da iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, aconteceu ontem, com Vânia Fernandes.

Até ao dia 29 de Maio, serão apresentadas diariamente as canções dos 10 músicos que participaram na iniciativa.

Além de Vânia Fernandes e de Marta Rodrigues, fizeram também parte deste projecto Cristina Barbosa, Tiago Sena Silva, Lidiane Duallibi, Vânia Baganho, Diana Duarte, Miguel Pires, Sofia Almeida e Sofia Ferreira.

Recorde-se que esta iniciativa visa promover os museus e dar alento aos artistas que viram cancelados e adiados os seus espectáculos devido à pandemia.