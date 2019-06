Veja o vídeo da visita de Miguel Albuquerque ao local onde hoje, em Londres, vai haver um jantar para cerca de mil emigrantes

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, já visitou esta manhã o local em Londres onde esta noite irá participar de um jantar com cerca de mil emigrantes no Reino Unido. Acompanhado por Paulo Gouveia e José Bettencourt da Câmara, acertou pormenores para o jantar na Ilec Conference Center do Hotel Ibis Earl Court em Londres, e adiantou algumas das mensagens que irá transmitir à comunidade madeirense que vai estar presente.