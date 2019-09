Veja o vídeo da ‘visita’ de Albuquerque à Cota 500

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, encontra-se, neste momento, a visitar as obras, já concluídas, na Cota 500, percurso que liga o Laranjal ao Lombo dos Aguiares. Uma visita com ‘cheiro’ a inauguração.

Uma visita que teve direito a uma banda de música, um grupo de folclore e até Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, e Amílcar Gonçalves, secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, acompanham a visita ‘inaugural’ do presidente, numa percurso a pé, com cerca 800 metros, em sentido ascendente, ao som da banda.

Dezenas de populares acompanham a visita presidencial, alguns com adereços partidário (chapéus e t-shirt do PSD). Num momento registado que mais parece uma inauguração histórica e à moda antiga.