Veja o vídeo da música ‘Este vírus não é rei’

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, divulga uma canção original criada pela equipa Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA), intitulada ‘Este vírus não é rei’.

Esta música é dirigida aos mais jovens e aborda os cuidados e atitudes a ter para conter a propagação do vírus.

O instrumental é da autoria de Ricardo Correia que, em tempos de quarentena, contou com a colaboração do seu filho Artur Correia na interpretação do tema. Igual parceria verificou-se na ilustração da canção, onde Ricardo Lapa e o seu filho, Afonso Lapa, deram asas à imaginação e criaram ilustrações que posteriormente foram trabalhadas na imagem pelo professor Fernando Alves e na edição vídeo pelo professor Vasco Cunha.