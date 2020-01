A Festa do Panelo, no Chão da Ribeira, continua a ser pretexto para atrair no último fim-de-semana de Janeiro muitas centenas de populares à volta de um ou vários tachos. Um convívio tradicional entre famílias e amigos que aproveitam para irem de palheiro em palheiro cantando músicas típicas. O DIÁRIO acompanhou parte desses momentos. Veja o vídeo.