Veja o vídeo com a síntese da 5.ª edição da Trail da Boaventura

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, congratulou-se com a projecção nacional desta 5.ª edição da Trail da Boaventura, ocorrida neste domingo no Norte da ilha da Madeira, que ajuda a promover o concelho, sendo portanto uma experiência para repetir.

Recorde-se que André Rodrigues com o tempo de 2:33:37,6, recorde de prova, e Márcio Coelho ao estabelecer 1:19:07,8 foram os grandes vencedores da 5.ª edição da Trail da Boaventura. Rodrigues completou os 25 quilómetros – Trail Longo – Naturnorte confirmou todas as expectativas averbando uma marca surpreendente deixando o segundo classificado, Roberto Baião a 11:34,6. A fechar o pódio ficou o madeirense, Ricardo Gouveia da ADRAP.

Por seu turno, Márcio Coelho cortou a meta dos 10 quilómetros – Trail Curto – Município de São Vicente. O atleta do Clube Desportivo Escola de Santana relegou António Gonçalves para a segunda posição a 4,4 segundos. José Ferreira também do Clube Desportivo Escola de Santana fechou o pódio que contou com 315 atletas inscritos. Já na competição mais longa participaram 311 corredores.