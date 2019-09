Livro didáctico chega às escolas do 1.º ciclo com o intuito de ensinar as crianças sobre conceitos bem complexos.

Ontem foi lançado no Funchal o livro de 48 páginas que procura cativar os mais novos para a importância de pagarmos impostos e para que servem.

Tal como noticiámos durante a manhã de ontem (basta pesquisar ‘impostos’ no site do DIÁRIO) e também publicamos hoje na edição impressa na versão online, o objectivo é levar mil livros às escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico.