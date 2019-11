Veja o novo vídeo dos Resistência gravado na Madeira

Estreou, hoje, dia 8 de Novembro, o novo vídeo da banda portuguesa Resistência, gravado ao vivo no Summer Opening 2019 (disponível no youtube oficial da banda).

O conhecido tema ‘Não Voltarei a ser Fiel’, integra o novo álbum do grupo, ‘Ventos e Mares’, que sai para as lojas dia 22 de Novembro.

No dia 24, às 17 horas, haverá um ‘show case’ de apresentação na FNAC do Colombo, em Lisboa, precedido de uma palestra de cerca de 30 minutos com os jornalistas Rui Miguel Abreu (Blitz) e Nuno Pacheco (Público), que irão apresentar o vídeo e o álbum em vinil.

Recorde-se que os Resistência fecharam com ‘chave de ouro’ a 7.ª edição do festival que decorreu, de 19 a 21 de Julho, no Parque de Santa Catarina no Funchal. Cenas que pode (re)ver no vídeo agora lançado.