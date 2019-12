Está tudo a postos para o concerto de Natal ‘Christmas Broadway’, no Centro de Congressos da Madeira. Este evento musical tem o cunho do DIÁRIO contará com a presença da Orquestra Clássica da Madeira. A única sessão, já esgotada, começa às 18 horas deste sábado e apenas finda às 19h30. A Orquestra irá apresentar-se em palco com Carolina Puntel e Saulo Vasconcelos.