O DIÁRIO foi até à Quinta Vigia, durante a tarde desta quarta-feira, interpelar o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, sobre o balanço que este faz aos 100 dias do XIII Governo Regional, abordando diversos temas que estão na ordem do dia.

Numa conversa descontraída, guiada pelo director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, saiba o que foi dito por Miguel Albuquerque neste vídeo gravado em directo, no Facebook, e que tem a duração de aproximadamente 18 minutos.