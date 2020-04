Veja como decorre a acção de desinfecção no Bairro da Nova Cidade em Câmara de Lobos

Conforme o previsto, começou há minutos (às 10 horas desta manhã deste dia 25 de Abril) a acção de limpeza e desinfecção, no Complexo Habitacional da Nova Cidade, em Câmara de Lobos.

A iniciativa, levada a cabo em colaboração com o IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, motivou ao corte do trânsito no troço entre a rotunda junto ao túnel e o Centro de Saúde.

De acordo com as instruções das autoridades, toda a população ali residente, durante a execução dos trabalhos deverá permanecer no interior das suas habitações e com as portas e janelas devidamente fechadas.

Conforme é possível observar nas imagens, alguns moradores saíram às varandas atraídos pela movimentação, mas as autoridades no local ordenaram-lhes que recolhessem. Alguns permanecem à espreita, mas já do lado de dentro das janelas e portas envidraçadas.

Recorde-se que foi devido a um foco de covid-19, com 16 infectados, que surgiu neste complexo habitacional no centro da freguesia de Câmara de Lobos, que o Governo Regional determinou o estabelecimento de uma cerca sanitária, em vigor desde as 00 horas de domingo e por um período de 15 dias.