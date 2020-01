Veja bem a espectacular exibição da guarda-redes do Marítimo

Bárbara Santos, guarda-redes da equipa de futebol feminino do Marítimo, assinalou ontem uma espectacular exibição diante do Sp. Braga, no Campo Adelino Rodrigues (Liceu).

Apesar das minhotas terem partido da Madeira com uma vitória na bagagem (2-0), o resultado poderia ter ganho contornos de goleada não fosse o punhado de grandes intervenções da guardiã verde-rubra de 26 anos.

O Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), não deixou passar em claro a prestação da madeirense e destacou uma das defesas de Bárbara Santos, no Facebook, deixando uma questão no ar: “Já vale voar?”.