Vânia Banganho visitou a Quinta Magnólia, onde um dos temas interpretados foi ‘Quem me Dera’, de Mariza.

Desde o dia 20 de Maio, estão a ser transmitidas on-line, através do canal Youtube ‘Cultura Madeira’, as actuações dos 10 artistas que participaram nesta iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

‘Visitas Cantadas’ contam com a realização de Eduardo Costa, produção de Maria da Paz Rodrigues, som de Luís Nunes e instrumental de Paulo Ferraz.