Turista filma trovoada no alto da Madeira

Mustafa Yamak, alemão que esteve recentemente na Madeira, registou em vídeo uma trovoada enquanto percorria a vereda de um dos picos mais altos da Região, mais especificamente o Pico do Areeiro.

A gravação foi enviada pelo germânico à página Blowing Up History, que conta com mais de 111 mil seguidores no Instagram. “Subam o volume! Trovoada épica na Madeira”, escreveu um dos administradores da referida página. O vídeo, de seis segundos, conta já com mais de 20 mil visualizações.

Recorde-se que o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, informou há instantes o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).