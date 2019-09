Surfista João Kopke é protagonista de um documentário sobre a Madeira que pode ver aqui

O surfista português João Kopke é o protagonista de uma série de documentários intitulados ‘Riding Portugal’, em parceria com a TAP Portugal. No sétimo episódio, o jovem veio à Madeira e numa produção com 38 minutos de duração elogiou sobejamente o destino insular, desde a gastronomia à natureza, isto sem esquecer os próprios madeirenses e as condições para a prática do surf, tanto na Costa Sul, como na Costa Norte.

João Kopke classificou mesmo as freguesias do Jardim do Mar e do Paul do Mar como únicas e não teve problemas em considerar que as paisagens que as zonas montanhosas da Região oferecem são idênticas às do aclamado filme ‘Senhor dos Anéis’. Tudo para ver e escutar neste vídeo que conta com o cunho da White Flag.

De resto, este documentário será exibido no domingo (15 de Setembro), às 12 horas, na FUEL TV, canal televisivo mundial que se dedica à promoção de desportos radicais.