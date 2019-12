Submarino avistado ao largo do Funchal

Um submarino foi avistado, esta manhã, ao largo do Funchal.

Ao que tudo indica tratar-se-á de um meio naval da marinha portuguesa, concernente o NRP Tridente.

O DIÁRIO sabe que o submarino deverá estar aberto amanhã (dia 13 de Dezembro) para visitas ao público. Uma situação a confirmar.

No âmbito da viagem de instrução dos alunos do Centro de Instrução de Submarinos, o NRP Tridente já fez escala, no passado sábado (dia 7 de Dezembro), em Ponta Delgada, nos Açores.​