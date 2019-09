Sarah Lezito, campeã mundial de stunt riding, veio à Região a convite do Club Motards Madeira, que realizou a derradeira prova do Campeonato da Madeira de Urban Free Style 2019 na Avenida Sá Carneiro, no início deste mês.

A francesa aproveitou a estadia para promover a ilha com o que de melhor sabe fazer.