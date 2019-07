Saiba quais os números que marcam esta segunda-feira, 15 de Julho

200 velejadores

Vela - O Campeonato de Portugal de Cruzeiros decorreu na Região e hoje foram entregues os prémios. Mais de 220 velejadores, em 23 embarcações, numa competição que teve a tripulação do madeirense ‘Cash a Lot’, de Vítor Nóbrega, no lugar mais alto do pódio na categoria principal (ORC1). O ‘Bombay’, também madeirense, venceu na ORC3.

5,9 milhões de euros

O Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, foi alvo de obras de recuperação que custaram 5,9 milhões de euros.

18,3%

O sector agro-alimentar representa 18,3% do emprego na Região, num total de 22.340

pessoas.

2,9%

Decréscimo nas dormidas registado na Região em Maio deste ano, face ao mesmo mêsde 2018

4.698 milhões de euros

O Produto Interno Bruto (Pib) atingiue, em 2017, os 4. 608 milhões de euros, divulgou a Direcção_Regional de Estatística da Madeira.