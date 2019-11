Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 7 de Novembro

89

Jorge Carvalho esteve, esta tarde, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, onde foram entregues 89 certificados e diplomas, 25 relativos a cursos CEF e 64 relativos a cursos EFA.

3

Três funcionários da Câmara Municipal do Funchal são chamados ao tribunal no caso da tragédia do Monte. A instrução do caso prossegue amanhã à tarde, no Juízo de Instrução da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça).

4 mil

A Câmara Municipal do Funchal vai disponibilizar cerca de 4.000 compostores aos funchalenses com quintal ou horta para a compostagem do lixo, evitando a criação de lixo indiferenciado adicional.

28

Henrique Afonso, o conhecido ‘Pirata’ da Madeira, chegou esta quinta-feira a Timor-Leste, mais concretamente à pequena aldeia de Com, localidade onde irá permanecer por pouco tempo, dado que o seu propósito é ancorar na capital do país, Díli. O veleiro ‘Sofia do Mar’ levou 28 dias a percorrer as cerca de 2.400 milhas náuticas a que se propôs quando zarpou do arquipélago de Vanuatu.

1.180

A Câmara Municipal do Funchal vai distribuir 1.180 ecopontos para papel, vidros e embalagens, pelas famílias com carências sócio-económicas, que apresentem uma declaração da Junta de Freguesia.