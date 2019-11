Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 21 de Novembro

60 mil

O Porsche 911 Carrera penhorado a um empresário madeirense e que esteve à venda no site e-leiloes.pt da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução foi vendido por 60.186 euros, mais do triplo do valor de abertura.

5 milhões

A Empresa de Cervejas da Madeira é a sétima maior empresa da Madeira, com um volume de exportações na ordem dos 5 milhões de euros. Rui Barreto visitou, hoje, as instalações da empresa.

9

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia confirmou, através de despachos publicados hoje no Jornal Oficial (JORAM), a continuidade das comissões de serviço de nove responsáveis de cargos dirigentes, que tinham sido nomeados no período 2017-2019 e que, assim, se manterão em idênticas funções até 2020-2022, dependendo do prazo de cada caso.

3

Um sismo de magnitude 3 na escala de Richter foi sentido esta manhã, às 11h29, no mar, a cerca de 6 quilómetros do concelho do Porto Moniz.

69.972,80

O Governo Regional decidiu, hoje, adquirir por 69.972,80 euros uma parcela de terreno da planta parcelar da obra, ‘Construção no Novo Hospital do Funchal’.