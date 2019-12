Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 19 de Dezembro

316 mil

A celebração de dez Acordos de Cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e as entidades parceiras, atribuindo um apoio financeiro no montante total de 316.594,59 euros, vai contribuir para o Programa de Emergência Alimentar na Região Autónoma da Madeira.

18 mil

O Município do Porto Santo celebrou a assinatura de cinco protocolos de desenvolvimento desportivo com diversos clubes e associações locais no valor de 18 mil euros. A medida foi aprovada por unanimidade, na última reunião de Câmara Municipal, de 17 de Dezembro de 2019, e contou com o voto unânime de todos os vereadores do PSD, PS e MAIS Porto Santo.

33

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (AHBVCL) promoveu um conjunto de actividades de Natal no passado fim-de-semana, 14 e 15 de Dezembro, a 33 crianças que integram a Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

19,2

A proposta de Orçamento de Estado para 2020, apresentada esta semana pelo Ministério das Finanças, reserva uma despesa de 19,2 milhões de euros para a Universidade da Madeira (UMa).

29

O Ministério Público requereu o julgamento, em tribunal colectivo, do motorista do autocarro de turismo acidentado no Caniço pela prática de 29 crimes de homicídio por negligência e 3 crimes de ofensa à integridade física por negligência, segundo informa uma nota publicada esta tarde na página da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa.