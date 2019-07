Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 11 de Julho

43 mil euros

A requalificação do Centro de Saúde do Jardim do Mar custou 43 mil euros. A unidade de saúde reabre na próxima semana e hoje contou com a visita de Pedro Ramos e Amílcar Gonçalves.

12 mil idosos

O Governo Regional vai conceder um apoio de 150 euros a 120 mil idosos, para que possam adquirir óculos. O anúncio foi feito por Miguel Albuquerque

57

Os prémios ‘Green Key’ premiaram, esta tarde, 57 estabelecimentos da Região pelas suas boas práticas ambientais.

388 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, esta semana, à empreitada de renovação da rede de abastecimento de água potável em fibrocimento no Caminho da Casa Branca, na freguesia de São Martinho. A obra custará 388 mil euros e hoje recebeu a visita do presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia.

1,6 milhões de euros

O Conselho de Governo Regional aprovou, esta manhã, na Quinta Vigia, uma resolução que define as condições para a cedência da exploração até ao ano 2026 ao Clube de Golfe do Santo da Serra do campo existente naquela localidade e que pertence à Região Autónoma da Madeira. Este acordo determina a atribuição de um apoio público global de 1,6 milhões de euros, a ser pago ao longo dos próximos três anos.