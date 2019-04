Cristiano Ronaldo partilhou no Instagram um vídeo no qual se vê o filho mais novo, Mateo, de apenas um ano e dez meses, a chutar uma bola na brincadeira com o pai.

Depois de Cristianinho, filho mais velho, mostrar os dotes futebolísticos herdados do pai, agora é a vez de Mateo mostrar que “filho de peixe sabe nadar”.

Após partilhar o vídeo, o jogador português escreveu na legenda “casa abençoada”.