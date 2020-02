(Re)veja a prestação de Elisa na semifinal do Festival da Canção

A cantora madeirense Elisa Silva é uma das quatro primeiras finalistas do Festival da Canção da RTP, que poderá representar Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que vai decorrer em Maio na Holanda.

Elisa interpretou a canção ‘Medo de Sentir’, com música e letra de Marta Carvalho, e encantou público e jurados, na semifinal que decorreu este sábado em Lisboa.

As canções “Passe-Partout” (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco), “Gerbera Amarela do Sul” (Filipe Sambado) e “Movimento” (Throes+The Shine) foram as outras escolhidas.

Na segunda semifinal, marcada para 29 de Fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras oito canções, de entre as quais serão escolhidas as restantes quatro canções que irão a festival.

De recordar que, conforme contou à D7, na sua edição de 2 de Fevereiro, Elisa Silva cresceu na Ponta do Sol, no seio de uma família ligada à música à qual se começou a dedicar mais ‘a sério’ a partir dos 13 anos.

No festival Summer Opening 2018, realizado no Parque de Santa Catarina, no Funchal, subiu a palco com Tiago Sena Silva. Depois, integrou o elenco do espectáculo ‘Saudades do Max’, um projecto que guarda com carinho e que gostaria de continuar a levar a palco.

Foi descoberta pela sua actual equipa de management ‘Great Dane’, quando cantava numa jam session num bar em Lisboa, onde actualmente estuda.